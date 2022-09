Lutto in casa Fiorentina, è morto il papà del capitano (Di venerdì 2 settembre 2022) Una tragica notizia scuote l’intera squadra della Fiorentina. Dopo una lunga malattia è venuto a mancare Gianfranco Bonaventura, papà del capitano della squadra viola, Giacomo Bonaventura. L’uomo aveva 67 anni. La notizia è stata resa nota dalla società viola sui propri canali ufficiali. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati al giocatori e ai suoi cari, mamma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 settembre 2022) Una tragica notizia scuote l’intera squadra della. Dopo una lunga malattia è venuto a mancare Gianfranco Bonaventura,deldella squadra viola, Giacomo Bonaventura. L’uomo aveva 67 anni. La notizia è stata resa nota dalla società viola sui propri canali ufficiali. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati al giocatori e ai suoi cari, mamma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

