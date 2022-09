L’ultima stronzata del Pd: non si vive solo lavorando (Di venerdì 2 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Video-2022-09-02-at-14.50.01.mp4 Nei giorni scorsi Luigi Marattin, esponente di Italia Viva, ha rilanciato un vecchio video della capolista Pd in Veneto, Rachele Scarpa, in cui affermava che bisogna “interrompere quel circolo vizioso per cui il lavoro è l’unico mezzo di sostentamento per le persone ed è un lavoro che comincia ad essere sempre più sottopagato, dequalificato e precario. E che sottrae tempo alla vita, piuttosto che essere parte della vita”. Immediate sono arrivate le critiche e le ironie, sia degli avversari politici che del web. C’ERA UNA VOLTA IL PARTITO DEL LAVORO. Non è un thread polemico, a maggior ragione verso candidati giovani, di cui la politica ha bisogno. Ma anche qui è utile fare chiarezza. Che cosa intende esattamente @ScarpaRachele, che al 100% sarà eletta parlamentare Pd? 1/n ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 2 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Video-2022-09-02-at-14.50.01.mp4 Nei giorni scorsi Luigi Marattin, esponente di Italia Viva, ha rilanciato un vecchio video della capolista Pd in Veneto, Rachele Scarpa, in cui affermava che bisogna “interrompere quel circolo vizioso per cui il lavoro è l’unico mezzo di sostentamento per le persone ed è un lavoro che comincia ad essere sempre più sottopagato, dequalificato e precario. E che sottrae tempo alla vita, piuttosto che essere parte della vita”. Immediate sono arrivate le critiche e le ironie, sia degli avversari politici che del web. C’ERA UNA VOLTA IL PARTITO DEL LAVORO. Non è un thread polemico, a maggior ragione verso candidati giovani, di cui la politica ha bisogno. Ma anche qui è utile fare chiarezza. Che cosa intende esattamente @ScarpaRachele, che al 100% sarà eletta parlamentare Pd? 1/n ...

