L’ultima di Berlusconi sulla guerra in Ucraina: «Putin era pressato dai comunisti». Poi la gaffe su Zelensky (Di venerdì 2 settembre 2022) Il presidente Vladimir Putin avrebbe invaso l’Ucraina perché spinto da pressioni interne e dal Partito comunista. È questa la versione di Silvio Berlusconi in merito all’invasione russa in corso. L’ha detto nel suo intervento da remoto alla presentazione dei candidati di Forza Italia in Veneto, riferisce il Fatto Quotidiano. Ma questa non è l’unica uscita del Cavaliere. Il capo del Cremlino ha preso una «decisione sbagliata», secondo Berlusconi, che ci ha tenuto a sottolineare il suo dispiacere per la guerra. «Io so che Putin è stato forzato dal suo Paese, dalla sua gente e dai suoi uomini del partito comunista a intervenire per difendere le Repubbliche del Donbass dall’Ucraina di Eltsin». E qui la gaffe. Voleva riferirsi al presidente Volodymyr ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) Il presidente Vladimiravrebbe invaso l’perché spinto da pressioni interne e dal Partito comunista. È questa la versione di Silvioin merito all’invasione russa in corso. L’ha detto nel suo intervento da remoto alla presentazione dei candidati di Forza Italia in Veneto, riferisce il Fatto Quotidiano. Ma questa non è l’unica uscita del Cavaliere. Il capo del Cremlino ha preso una «decisione sbagliata», secondo, che ci ha tenuto a sottolineare il suo dispiacere per la. «Io so cheè stato forzato dal suo Paese, dalla sua gente e dai suoi uomini del partito comunista a intervenire per difendere le Repubbliche del Donbass dall’di Eltsin». E qui la. Voleva riferirsi al presidente Volodymyr ...

