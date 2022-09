Luca Argentero | sua moglie Cristina Marino è incinta | secondo figlio in arrivo per la coppia

IOdonna : L'annuncio con una fotografia pubblicata su Instagram. L'attore e l'imprenditrice hanno già una figlia, Nina Speran… - infoitcultura : Luca Argentero papà bis: Cristina Marino è incinta - infoitcultura : Luca Argentero papà bis: Cristina Marino è incinta del secondo figlio - infoitcultura : Luca Argentero e Cristina Marino genitori bis - infoitcultura : Luca Argentero papà bis: Cristina Marino incinta dopo Nina Speranza -

La cicogna si prepara a fare di nuovo visita ae Cristina Marino i quali, dopo la nascita della loro prima figlia, che oggi ha due anni, stanno per diventare genitori per la seconda volta. L'annuncio è stato fatto daqualche ...sarà di nuovo papà, l'annuncio ufficiale sul suo profilo Instagram. Sua moglie, l'attrice Cristina Marino, è in dolce attesa L'articolopapà per la seconda volta: l'...Luca Argentero sarà papà per la seconda volta. L'annuncio è arrivato direttamente sui profili social della moglie e mamma Cristina Marino. «Io, te, Nina e ...Luca Argentero e la moglie Cristina Marino allargano la famiglia. L'attore, amatissimo per il ruolo di Andrea Fanti nella serie Doc - Nelle tue mani (Rai1), ha dato l'annuncio su Instagram: "Io, te, N ...