Luca Argentero sarà di nuovo papà: Cristina Marino è incinta (Di venerdì 2 settembre 2022) “Io, te, Nina e una nuova luce” con queste semplici parole Luca Argentero ha annunciato che Cristina Marino è in dolce attesa per la seconda volta. La coppia, che non ha mai amato il clamore mediatico e ha sempre privilegiato una comunicazione semplice ma raffinata, ha confermato un rumors che da tempo circolava tra i bene informati. La coppia del resto non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia. Argentero, nel corso di una recente intervista con Pierluigi Diaco, aveva dichiarato di voler lasciare il mondo dello spettacolo per prendersi cura della propria famiglia. Dal canto suo Cristina Marino aveva definito il marito come un compagno e padre ideale, pronto a prendersi cura dei bisogni della propria famiglia e non solo. Il suo desiderio sarebbe proprio quello ... Leggi su diredonna (Di venerdì 2 settembre 2022) “Io, te, Nina e una nuova luce” con queste semplici paroleha annunciato cheè in dolce attesa per la seconda volta. La coppia, che non ha mai amato il clamore mediatico e ha sempre privilegiato una comunicazione semplice ma raffinata, ha confermato un rumors che da tempo circolava tra i bene informati. La coppia del resto non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia., nel corso di una recente intervista con Pierluigi Diaco, aveva dichiarato di voler lasciare il mondo dello spettacolo per prendersi cura della propria famiglia. Dal canto suoaveva definito il marito come un compagno e padre ideale, pronto a prendersi cura dei bisogni della propria famiglia e non solo. Il suo desiderio sarebbe proprio quello ...

