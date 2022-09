Luca Argentero papà | Cristina Marino incinta per la seconda volta FOTO

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 2 settembre 2022) Si allarga la famiglia didel secondo figlio e presto saranno in quattro. Dopo Nina, la moglie è in dolce attesa e l'annuncio è arrivato sui social. Al momento non è stato svelato il sesso del bambino, ma nellapostata su Instagram si vedecon il pancione. I due sono molto riservati riguardo la loro vita privata. Non amano sbandierare molto, ma questo annuncio così improvviso sta ricevendo non pochi consensi anche dai colleghi dagli amici che erano all'oscuro di tutto. Una sorpresa e una grande gioia che l'attore e la sua amata hanno deciso di condividere pubblicamente....