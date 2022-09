Luca Argentero papà bis | il lieto annuncio su Instagram | fan in delirio

Leggi su tvzap

(Di venerdì 2 settembre 2022) Nato a Torino il 12 aprile 1978,, ha raggiunto la notorietà nel 2003 partecipando alla terza edizione del Grande Fratello, reality show in onda su Canale 5. Poi nel 2005 ha esordito come attore nella serie televisiva Carabinieri con il ruolo di Marco Tosi. Da quel momento in poi la sua carriera è decollata prendo parte a diverse opere sia televisive che cinematografiche, tra cui: Saturno contro, Lezioni di cioccolato (1 e2), Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, Sirene, Doc – Nelle tue mani e Le fate ignoranti – La serie. In queste ore attraverso il suo profiloha comunicato ai fan che diventeràbis: vediamo le sue parole.La famiglia die Cristina Marino si allarga. ...