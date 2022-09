Luca Argentero e Cristina Marino saranno di nuovo genitori (Di venerdì 2 settembre 2022) Cristina Marino è incinta: a rivelarlo è Luca Argentero con una emozionante foto pubblicata su Instagram che li ritrae in compagnia di Nina Speranza con un meraviglioso tramonto sullo sfondo. L'annuncio era nell'aria, in più occasioni la coppia aveva manifestato il desiderio di avere un altro figlio. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 2 settembre 2022)è incinta: a rivelarlo ècon una emozionante foto pubblicata su Instagram che li ritrae in compagnia di Nina Speranza con un meraviglioso tramonto sullo sfondo. L'annuncio era nell'aria, in più occasioni la coppia aveva manifestato il desiderio di avere un altro figlio. L'articolo proviene da DireDonna.

mati_paree : RT @bragherissima: luca argentero è come il vino - Ozgur_Ezgi79 : Un grandissimo augurio,speciale, a Luca Argentero,grande attore,ma soprattutto una splendida persona,a sua moglie C… - lokiilonely : quest’estate sono andata in vacanza in francia e quando non avevo niente da fare guardavo doc in tv con luca argent… - ParliamoDiNews : “Una nuova luce…”, Luca Argentero, più felice che mai, condivide il lieto evento con i fan #03Settembre #Spettacolo - infoitcultura : Luca Argentero papà bis: la moglie Cristina incinta del secondo figlio -