Luca Argentero e Cristina Marino | il lietissimo annuncio | la famiglia si allarga

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 2 settembre 2022)sono pronti a vivere la gioia più grande della loro romantica storia d’amore. Non sono riusciti a trattenersi e hanno raccontato tutto: ecco che cos’ha appena annunciato l’attore. I fan non stanno nella pelle e non vedono l’ora di scoprire di più sull’evento tanto atteso.-020922-AltranotiziaIl pubblico è emozionato dopo le parole dell’ex gieffino: ladista perrsi e dare il benvenuto a un nuovo membro di casa...