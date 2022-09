Luca Argentero e Cristina Marino | il dolce post per annunciare la seconda gravidanza

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 2 settembre 2022) La famiglia disi sta per allargare. La coppia ha annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio (o figlia), e lo ha fatto con unpubblicato su Instagram. I due attori hanno condiviso una foto molto romantica, mentre si trovano al tramonto su di una spiaggia in Salento e, a corredo dell’immagine, una frase dolcissima che non lascia dubbi sulla natura dell’annuncio: Io, te, Nina e una nuova luce. Nella caption anche l’hashtag #4ofus – tradotto noi 4 – e l’emoticon di un biberon. Ancora non si sa se la piccola Nina Speranza, nata nel 2020, avrà un fratellino o una sorellina, infatti per ora non ci sono state rivelazioni sul sesso del nascituro., sposi ...