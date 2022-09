Luca Argentero e Cristina Marino genitori bis: l’annuncio (Di venerdì 2 settembre 2022) Luca Argentero e Cristina Marino aspettano un figlio, il secondo. l’annuncio dell’attore via social Luca Argentero e Cristina Marino hanno già una bimba Nina Speranza nata a maggio del 2020 e adesso per lei arriverà un fratellino o una sorellina. Infatti non si conosce ancora il sesso del bebè che la bella attrice Cristina Marino aspetta, come si vede nella foto che la ritrae con la famiglia che lascia intravedere il pancione. Infatti l’attore ha pubblicato la foto che li ritrae al mare e scritto come didascalia: “Io, te, Nina e una nuova luce…#4ofus”. Dunque Doc, così si chiama l’attore che nella fiction di successo dove interpreta il medico Andrea Fanti, e la sua dolce metà e la piccola Nina presto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 settembre 2022)aspettano un figlio, il secondo.dell’attore via socialhanno già una bimba Nina Speranza nata a maggio del 2020 e adesso per lei arriverà un fratellino o una sorellina. Infatti non si conosce ancora il sesso del bebè che la bella attriceaspetta, come si vede nella foto che la ritrae con la famiglia che lascia intravedere il pancione. Infatti l’attore ha pubblicato la foto che li ritrae al mare e scritto come didascalia: “Io, te, Nina e una nuova luce…#4ofus”. Dunque Doc, così si chiama l’attore che nella fiction di successo dove interpreta il medico Andrea Fanti, e la sua dolce metà e la piccola Nina presto ...

