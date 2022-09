Luca Argentero di nuovo papà | Cristina Marino è incinta | l’annuncio social

(Di venerdì 2 settembre 2022) Una foto al mare, al tramonto. La piccola Nina in braccio a, e la mamma con un pancino che parla da solo. Ma se ancora ci fossero dubbi è la didascalia a parlare chiaro: “Io, te, Nina e una nuova luce… #4ofus“. Cosìannunciano l’arrivo in famiglia di una nuova vita. Lae presto arriverà un fratellino o una sorellina per Nina Speranza, nata nel maggio del 2020. Tanti gli auguri degli amici vip della coppia: da Giulio Berruti a Eva Riccobono, passando per Chiara Ferragni e Costanza Caracciolo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da Il ...

marti99_p : RT @__irishrose: Luca Argentero e Cristina Marino aspettano il secondo figlio ???? - MafraLiga : Luca Argentero, dai, basta fare figli con una che non sono io! ????????? #LucaArgentero - __irishrose : Luca Argentero e Cristina Marino aspettano il secondo figlio ???? - dobrevsunicorns : Cristina Marino e Luca Argentero - CorriereCitta : Cristina Marino è incinta: Luca Argentero di nuovo papà, la foto su Instagram -

Dal mare, alle campagne di Savelletri passando per le città d'arte. L'attore è sbarcato già da alcuni giorni in Salento in compagnia della moglie Cristina Marino e della figlia Nina per trascorrere alcuni giorni di vacanza per la gioia delle sue ammiratrici. Luca Argentero e Cristina Marino aspettano il secondo figlio: l'annuncio. Luca Argentero e Cristina Marino si preparano a diventare genitori per la seconda volta. In arrivo un fratellino o una sorellina per la primogenita Nina.