Lotto | la fortuna bacia Pomezia | doppietta da 45mila euro

Pomezia – Il Lotto premia il Lazio con un bottino da 45mila euro: come riporta Agipronews, a Roma e in provincia, a Pomezia, sono state centrate due vincite da 22.500 euro ciascuna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,8 milioni in tutta Italia, per un totale di 704,6 milioni dall'inizio dell'anno.

