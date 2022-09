L’offerta di Totti per Ilary Blasi | le richieste dell’ex marito per firmare la consensuale C’entra Silvia Toffanin 

Leggi su funweek

(Di venerdì 2 settembre 2022) L’estate volte al termine e presto anche il matrimonio trae Francescoaffronterà l’ultimo capitolo, con la separazione ufficiale davanti alla legge. LEGGI ANCHE : —, quel dettaglio della mano che non passa inosservato: ‘perchè sono due?’ Quali saranno gli accordi per una separazionee senza intoppi? A questa domanda ha provato a rispondere il Corriere della Sera, che ha ipotizzato che se “dovesse andare a sfogarsi in tv dall’amicaToffanin, allora ladiventerebbe una via non più percorribile e si andrebbe in tribunale, per la separazione giudiziale, che potrebbe durare anche tre anni”. Infatti, sempre secondo alcune indiscrezioni, tra le ...