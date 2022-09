Lo studente dedica una tesina a Draghi e gliela manda | ecco come ha risposto il premier

(Di venerdì 2 settembre 2022) «Caro Alessio mi ha molto colpito che tu abbia scelto dirmi lae ti ringrazio di averla condivisa. Non so se merito simili elogi o paragoni tanto illustri, ma spero che la mia storia possa esserti di ispirazione». Così recita la lettera che Marioha inviato a uno, Alessio, che gli hato ladi scuola. «Ieri mattina, al mare, ho ricevuto la risposta all’invio della miada parte del Presidente Del Consiglio dei Ministri. La miaparlava della sua vita. Grazie per la risposta… Ora sono contentissimo», ha scritto soddisfatto il ragazzo su Twitter condividendo la foto della lettera del. Sui suoi account si descriveuno «a cui ...

Nel breve testo rivolto all'alunno compare anche una citazione a due vecchi mentori dell'ex numero uno ... Travolto dai messaggi di risposta per congratularsi con lui, lo studente ha fatto sapere di aver ... Il presidente del Consiglio diventa il protagonista dell'elaborato di maturità di uno studente. La sua lettera pubblicata su Twitter: "Non so se merito simili elogi o paragoni tanto illustri, ma spero ..." Il premier e la lettera al liceale romano: «I miei risultati sono anche merito degli straordinari maestri che ho avuto. Ne hai ricordati alcuni, come Federico Caffè e Franco Modigliani, è bello che un ...