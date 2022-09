Lo smartwatch al polso dei bambini di 5 anni | la nuova tendenza Usa

Leggi su agi

(Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - Mentre Apple si prepara a svelare i nuovi modelli la prossima settimana, loha trovato un pubblico inaspettato: idi appena 5. I genitori lo ritengono affidabile? A che scopo? La risposta è semplice: per raggiungere e rintracciare i propri figli, mentre gli schermi in miniatura mitigano problemi come la dipendenza da Internet, scrive in un servizio il New York Times. E così negli Stati Uniti sempre più spesso i genitori sono inclini ad acquistre orologi Apple e li allacciano aldidi 5. Insomma, sembra che ormaie adolescenti siano diventati un mercato sproporzionatamente ampio per gli orologi intelligenti. Per esempio in un sondaggio del 2020 promosso dalla banca di investimento Piper Sandler sui teenagers ...