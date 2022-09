Lo portano al Centro per i rimpatri e si toglie la vita: indagini in corso (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo scorso 31 agosto si è consumata una tragedia al Centro per i rimpatri di Gorizia, dove un uomo di 28 anni ha compiuto un gesto estremo. È successo a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo s31 agosto si è consumata una tragedia alper idi Gorizia, dove un uomo di 28 anni ha compiuto un gesto estremo. È successo a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Perdukistan : Il treno o il bus che dall’aeroporto di Helsinki portano in centro costano 4,10 euro puliti e in orario - Stefano___1970 : RT @globalistIT: - globalistIT : - MusicaTricolore : RT @infocattolica: MADE IN #ITALY inFormazione Cattolica, il #tweet del giorno #1settembre Non è protezionismo la tutela di prodotti che g… - infocattolica : MADE IN #ITALY inFormazione Cattolica, il #tweet del giorno #1settembre Non è protezionismo la tutela di prodotti… -