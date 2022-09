LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Vuelta A España 2022 13.29 In Maglia Rossa sempre Remco Evenepoel, anche oggi con ogni probabilità resterà leader. 13.27 Sono ben nove i chilometri di trasferimento. 13.25 La notizia del giorno è quella della positività di Juan Ayuso, che resta in corsa: Vuelta a España 2022, Juan Ayuso positivo al Covid ma per il momento può continuare la corsa 13.23 Corridori in viaggio verso il chilometro 0. 13.21 In programma oggi un lungo tratto neutralizzato prima del via ufficiale. 13.19 Sulla carta è una frazione dedicata alle ruote veloci; il percorso leggermente vallonato poteva regalare qualche piccola sorpresa, ma dopo che il gruppo ha dato campo libero ieri alla fuga ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA13.29 In Maglia Rossa sempre Remco Evenepoel, anchecon ogni probabilità resterà leader. 13.27 Sono ben nove i chilometri di trasferimento. 13.25 La notizia del giorno è quella della positività di Juan Ayuso, che resta in corsa:, Juan Ayuso positivo al Covid ma per il momento può continuare la corsa 13.23 Corridori in viaggio verso il chilometro 0. 13.21 In programmaun lungo tratto neutralizzato prima del via ufficiale. 13.19 Sulla carta è una frazione dedicata alle ruote veloci; il percorso leggermente vallonato poteva regalare qualche piccola sorpresa, ma dopo che il gruppo ha dato campo libero ieri alla fuga ...

