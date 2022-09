LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tre all’attacco, gruppo che gestisce (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Vuelta A España 2022 14.05 Velocità media che anche oggi non è elevatissima: siamo sui 42 km/h circa. 14.01 Ora ci sarà una fase molto stabile della corsa. 13.58 Vantaggio che ora è superiore ai 2’30”. 13.55 Tre squadre al comando delle operazioni in gruppo: Team BikeExchange – Jayco, Cofidis, Trek – Segafredo. 13.52 gruppo che lascia già più di un minuto. 13.49 all’attacco troviamo Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH) e Joan Bou (Euskalte-Euskadi). 13.46 Il gruppo si è già fermato e sembra essere già andata via la fuga. 13.43 Subito un tentativo di tre uomini. 13.40 PARTITA LA TREDICESIMA tappa! 13.33 Corridori ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA14.05 Velocità media che anchenon è elevatissima: siamo sui 42 km/h circa. 14.01 Ora ci sarà una fase molto stabile della corsa. 13.58 Vantaggio che ora è superiore ai 2’30”. 13.55 Tre squadre al comando delle operazioni in: Team BikeExchange – Jayco, Cofidis, Trek – Segafredo. 13.52che lascia già più di un minuto. 13.49troviamo Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH) e Joan Bou (Euskalte-Euskadi). 13.46 Ilsi è già fermato e sembra essere già andata via la fuga. 13.43 Subito un tentativo di tre uomini. 13.40 PARTITA LA TREDICESIMA! 13.33 Corridori ...

SpazioCiclismo : Appuntamento alle 13.15 per la partenza della tappa odierna de #LaVuelta22. - Eurosport_IT : 13ª tappa di transizione tra Ronda e Montilla, ci sarà un arrivo in volata o ci penserà la fuga a portare a casa la… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: spazio ai velocisti ma occhio alle trappole - #Vuelta #España… - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 13 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis… -

LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tre all'attacco, gruppo che gestisce 13.55 Tre squadre al comando delle operazioni in gruppo: Team BikeExchange - Jayco, Cofidis, Trek - Segafredo. 13.52 Gruppo che lascia già più di un minuto. LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: scontro tra i favoriti, arrivo in salita di 19 km! Si ripartirà dalla magnifica vittoria di ieri di Kaden Groves. L'australiano del Team BikeExchange - Jayco si è imposto nella volata a Cabo de Gata e ha così conquistato il suo primo successo in ... VUELTA 2022. ANCORA PIANURA, ANCORA SFIDA TRA ATTACCANTI E VELOCISTI Tappa numero 13 per la Vuelta, con i corridori che oggi sono chiamati ad affrontare la Ronda - Montilla di 168,4 chilometri, frazione che il “Libro de Ruta” della corsa battezza come piatta. per segui ... LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima tappa della Vuelta a España 2022, la Ronda-Montilla di 168,4 chilometri. Avanti a tutti la maglia verde Mads Pedersen (Trek-Segafredo) ... 13.55 Tre squadre al comando delle operazioni in gruppo: Team BikeExchange - Jayco, Cofidis, Trek - Segafredo. 13.52 Gruppo che lascia già più di un minuto.Si ripartirà dalla magnifica vittoria di ieri di Kaden Groves. L'australiano del Team BikeExchange - Jayco si è imposto nella volata a Cabo de Gata e ha così conquistato il suo primo successo in ...Tappa numero 13 per la Vuelta, con i corridori che oggi sono chiamati ad affrontare la Ronda - Montilla di 168,4 chilometri, frazione che il “Libro de Ruta” della corsa battezza come piatta. per segui ...Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima tappa della Vuelta a España 2022, la Ronda-Montilla di 168,4 chilometri. Avanti a tutti la maglia verde Mads Pedersen (Trek-Segafredo) ...