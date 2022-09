LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo reagisce e avvicina van den Berg, Okamika e Bou in fuga (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Vuelta A España 2022 16.36: Prosegue l’inseguimento del gruppo che si sta avvicinando ai tre attaccanti Julius van den Berg (EF Education-Easypost), Ander Okamika (Burgos-BH) e Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). Si deciderà tutto nel finale con un arrivo leggermente in salita che potrebbe favorire i colpi di mano 16.30: Sta scemando il vantaggio dei tre fuggitivi piuttosto in fretta. Il gruppo si porta a 1’58” quando mancano 39 km al traguardo. 16.27: Problema alla catena per Mader (Bahrain – Victorious) che si ferma e attende l’ammiraglia 16.23: Cresce il ritmo del gruppo a 44 km dal traguardo: 2’45” il vantaggio dei fuggitivi 16.20: A 45 km dal ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA16.36: Prosegue l’inseguimento delche si stando ai tre attaccanti Julius van den(EF Education-Easypost), Ander(Burgos-BH) e Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). Si deciderà tutto nel finale con un arrivo leggermente in salita che potrebbe favorire i colpi di mano 16.30: Sta scemando il vantaggio dei tre fuggitivi piuttosto in fretta. Ilsi porta a 1’58” quando mancano 39 km al traguardo. 16.27: Problema alla catena per Mader (Bahrain – Victorious) che si ferma e attende l’ammiraglia 16.23: Cresce il ritmo dela 44 km dal traguardo: 2’45” il vantaggio dei fuggitivi 16.20: A 45 km dal ...

