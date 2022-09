LIVE MotoGP | GP Misano 2022 in DIRETTA | risultati FP1 | Quartararo spaventa Bagnaia Alle 14 10 le FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE 10.48 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento14.10! 10.46 Il transalpino ha fatto una grande differenza soprattutto nel t-4 rispettoDucati. Vedremo se ci sarà la risposta delle Rosse nella FP2. 10.44super veloce nella FP1 con il crono di 1:32.313 a precedere di 0.224 Miller e di 0.380 Pirro.ha chiuso in sesta posizione a 0.439 e Bastianini in settima a 0.525. Prestazione, quindi, molto convincente quella diche ha messo in mostra un gran feeling con la pista di. 10.42 Di seguito l’ordine dei tempi ...