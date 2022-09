LIVE Moldavia-Italia 0-5 calcio femminile in DIRETTA: doppietta per Caruso! (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72? Fuori Cristiana Girelli e dentro Glionna nell’Italia. 70? Fuori Rosucci, dentro Galli nell’Italia. 68? Ancora imprendibile Bonfantini sulla destra. 66? Si preparano altri cambi per l’Italia. 64? Gooooooooooooool, Caruso, grandissimo gol con dribbling, Moldavia-Italia 0-5. 62? Fuori Cojuhari, dentro Catarau nella Moldovia. 60? Fuori Bartoli, dentro Di Guglielmo per l’Italia. 58? Goooooooooooooool, Bonfantini, rete a seguito di un angolo con un tiro al volo, Moldavia-Italia 0-4. 56? Spinge ancora l’Italia. 54? Miracolo di Munteanu su Bonfantini. 52? Italia vicina alla quarta rete con Girelli, ma si salva il portiere. 50? Fuori Cerescu e Gutu, ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72? Fuori Cristiana Girelli e dentro Glionna nell’. 70? Fuori Rosucci, dentro Galli nell’. 68? Ancora imprendibile Bonfantini sulla destra. 66? Si preparano altri cambi per l’. 64? Gooooooooooooool, Caruso, grandissimo gol con dribbling,0-5. 62? Fuori Cojuhari, dentro Catarau nella Moldovia. 60? Fuori Bartoli, dentro Di Guglielmo per l’. 58? Goooooooooooooool, Bonfantini, rete a seguito di un angolo con un tiro al volo,0-4. 56? Spinge ancora l’. 54? Miracolo di Munteanu su Bonfantini. 52?vicina alla quarta rete con Girelli, ma si salva il portiere. 50? Fuori Cerescu e Gutu, ...

