LIVE Moldavia-Italia 0-0 calcio femminile in DIRETTA | tentativo di Bonfantini

(Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Rete annullata per l’, fallo sul portiere. 17? Giugliano con il sinistro trova pronto il portiere. 15? Sale ora la pressione dell’. 13?didi testa, straordinaria respinta di Munteanu. 11? Moldovia che entra duro sulle giocatricine. 9?che deve alzare i ritmi se vuole segnare. 7?che prova timidi contropiedi. 5? Girelli va vicino alla rete con il piatto. 3? Conclusione di Caruso che viene bloccata. 1? Inizia la partita! 17.25 Inni nazionali in corso. 17.20 Tra cinque minuti l’ingresso in campo e gli inni nazionali. 17.15 Linari non sarà presente per un problema fisico. 17.10 L’si trova con due punti di vantaggio ...