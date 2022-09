LIVE Italia-Montenegro pallanuoto, Europei 2022 in DIRETTA: obiettivo quarti di finale per il Settebello (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.43: Nella piscina di Spalato, gli azzurri andranno a caccia del primo posto nel girone che assicura l’accesso diretto ai quarti di finale. 18.40: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo incontro dell’Italia nel Gruppo A degli Europei 2022 di pallanuoto maschile. L’avversaria del Settebello è il Montenegro Come seguire la partita in tv/streaming Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo incontro dell’Italia nel Gruppo A degli Europei 2022 di pallanuoto maschile. L’avversaria del ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.43: Nella piscina di Spalato, gli azzurri andranno a caccia del primo posto nel girone che assicura l’accesso diretto aidi. 18.40: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alladel terzo incontro dell’nel Gruppo A deglidimaschile. L’avversaria delè ilCome seguire la partita in tv/streaming Buongiorno e benvenuti alladel terzo incontro dell’nel Gruppo A deglidimaschile. L’avversaria del ...

Linkiesta : Dalle ore 18:00 di oggi potrete seguire live su - team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - zazoomblog : LIVE Moldavia-Italia 0-3 calcio femminile in DIRETTA: finisce il primo tempo! - #Moldavia-Italia #calcio… - Omegax_italia : [#OX] Ho fatto uno radio show incontrando i For Baby e hi fatto anche una trasmissione live!! É stato divertente… -