LIVE Italia-Montenegro pallanuoto, Europei 2022 in DIRETTA: il Settebello si gioca il primo posto nel girone (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la partita in tv/streaming – La presentazione dell’incontro Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo incontro dell’Italia nel Gruppo A degli Europei 2022 di pallanuoto maschile. L’avversaria del Settebello è il Montenegro. Nella piscina di Spalato, gli azzurri andranno a caccia del primo posto nel girone che assicura l’accesso diretto ai quarti di finale. Chi perderà la sfida odierna, invece, sarà costretto ad un turno supplementare ad eliminazione DIRETTA. Gli azzurri finora hanno travolto la Slovacchia 21-9 e la Georgia 18-8, mentre i montenegrini hanno battuto la Georgia 14-11 e la ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la partita in tv/streaming – La presentazione dell’incontro Buongiorno e benvenuti alladel terzo incontro dell’nel Gruppo A deglidimaschile. L’avversaria delè il. Nella piscina di Spalato, gli azzurri andranno a caccia delnelche assicura l’accesso diretto ai quarti di finale. Chi perderà la sfida odierna, invece, sarà costretto ad un turno supplementare ad eliminazione. Gli azzurri finora hanno travolto la Slovacchia 21-9 e la Georgia 18-8, mentre i montenegrini hanno battuto la Georgia 14-11 e la ...

DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay #SerieB | @CagliariCalcio, Filippo #Falco torna in Italia: l'attaccante ha firmato con i rosso… - team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - Emergenza24 : [02.09-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - _louisxlover_ : RT @team_world: In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, come non p… -