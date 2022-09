LIVE Italia-Montenegro 9-5 pallanuoto, Europei 2022 in DIRETTA: azzurri in fuga nel terzo quarto (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0’15” GOOOOOOOOOOOOOOOOOL ItaliaAAAAAAAAAAAAA!!! Damonte in superiorità numerica riceve sulla sinistra e piazza il diagonale vincente a pelo d’acqua! 0’41” Alta la conclusione di Petkovic 1’07” GOOOOOOOOOOOOOOL ItaliaAAAAAAAAAAAAAAA!!! La sassata di Di Fulvio dalla luna distanza si insacca sotto la traversa! Una rete splendida. 8-5 1’30” Superiorità Italia e time out per Sandro Campagna 1’56” Bene in difesa gli azzurri 2’18” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ItaliaAAAAAAAAAAAA!!! La ripartenza dell’Italia dopo il fallo in attacco del Montenegro, Di Fulvio solo davanti a Lazovic e palla in rete 3’34” GOOOOOOOOOOOOOOOOL ItaliaAAAAAAAAAAAAAAA!!! Di Fulvio pesca Dolce sulla sinistra e ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0’15” GOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAA!!! Damonte in superiorità numerica riceve sulla sinistra e piazza il diagonale vincente a pelo d’acqua! 0’41” Alta la conclusione di Petkovic 1’07” GOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAA!!! La sassata di Di Fulvio dalla luna distanza si insacca sotto la traversa! Una rete splendida. 8-5 1’30” Superioritàe time out per Sandro Campagna 1’56” Bene in difesa gli2’18” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAA!!! La ripartenza dell’dopo il fallo in attacco del, Di Fulvio solo davanti a Lazovic e palla in rete 3’34” GOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAA!!! Di Fulvio pesca Dolce sulla sinistra e ...

