LIVE Italia-Montenegro 7-5 pallanuoto, Europei 2022 in DIRETTA: azzurri in vantaggio nel terzo quarto (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’56” Bene in difesa gli azzurri 2’18” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ItaliaAAAAAAAAAAAA!!! La ripartenza dell’Italia dopo il fallo in attacco del Montenegro, Di Fulvio solo davanti a Lazovic e palla in rete 3’34” GOOOOOOOOOOOOOOOOL ItaliaAAAAAAAAAAAAAAA!!! Di Fulvio pesca Dolce sulla sinistra e conclusione secca che non lascia scampo al portiere avversario in superiorità numerica. 6-5 4’18” Ancora parità con Durdic che sfrutta bene la superiorità e dalla destra mette in rete. 5-5 5’00” GOOOOOOOOOOOOOOOOL ItaliaAAAAAAAAAAAA! Marziali si prende la superiorità numerica, riceve immediatamente palla da Fondelli, controlla e mette in rete sul palo più vicino. 5-4 5’21” Il pareggio di Mrsic con una conclusione dalla media ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1’56” Bene in difesa gli2’18” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAA!!! La ripartenza dell’dopo il fallo in attacco del, Di Fulvio solo davanti a Lazovic e palla in rete 3’34” GOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAA!!! Di Fulvio pesca Dolce sulla sinistra e conclusione secca che non lascia scampo al portiere avversario in superiorità numerica. 6-5 4’18” Ancora parità con Durdic che sfrutta bene la superiorità e dalla destra mette in rete. 5-5 5’00” GOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAA! Marziali si prende la superiorità numerica, riceve immediatamente palla da Fondelli, controlla e mette in rete sul palo più vicino. 5-4 5’21” Il pareggio di Mrsic con una conclusione dalla media ...

