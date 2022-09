LIVE – Italia-Montenegro 11-7, Europei 2022 pallanuoto maschile RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 2 settembre 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Montenegro, sfida valida per la seconda giornata degli Europei di Spalato 2022 di pallanuoto maschile. Sfida al vertice del gruppo A tra due formazioni a punteggio pieno con due vittorie, e alla ricerca della vittoria necessaria per entrare DIRETTAmente ai quarti di finale, evitando quindi lo spareggio contro quella che sarà la terza del gruppo C (Olanda o Romania). L’appuntamento per l’inizio della partita è fissato alle ore 19:00 di venerdì 2 settembre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE TABELLONE E ACCOPPIAMENTI pallanuoto, REGOLAMENTO QUALIFICAZIONI OLIMPIADI PARIGI 2024 PER AGGIORNARE IL LIVE ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Latestuale di, sfida valida per la seconda giornata deglidi Spalatodi. Sfida al vertice del gruppo A tra due formazioni a punteggio pieno con due vittorie, e alla ricerca della vittoria necessaria per entraremente ai quarti di finale, evitando quindi lo spareggio contro quella che sarà la terza del gruppo C (Olanda o Romania). L’appuntamento per l’inizio della partita è fissato alle ore 19:00 di venerdì 2 settembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE TABELLONE E ACCOPPIAMENTI, REGOLAMENTO QUALIFICAZIONI OLIMPIADI PARIGI 2024 PER AGGIORNARE IL...

Linkiesta : Dalle ore 18:00 di oggi potrete seguire live su - team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - Lgiova66 : RT @PieraBelfanti: Enrico #Letta dice che non farà mai un'alleanza di governo con Fratelli d'Italia e assicura che la partita è ancora aper… - digitalsat_it : L'Italia debutta agli #SkyEuroBasket ricevendo sul parquet del Forum di Assago l'#Estonia nella prima partita del g… -