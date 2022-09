LIVE Italia-Estonia basket, Europei 2022 in DIRETTA: 83-62, vittoria agevole per gli azzurri. Domani c’è la Grecia (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Domani appuntamento con la Grecia e sarà subito un test importante per valutare l’Italia e le sue ambizioni. Un successo netto degli azzurri all’esordio europeo. La partita si è chiusa poco prima dell’intervallo grazie alle triple di Simone Fontecchio, miglior marcatore con 19 punti. Ci sono anche 17 punti per Melli e i 12 di Polonara, che ha preso anche 12 rimbalzi. FINISCE QUI! PRIMA vittoria DELL’Italia AD EURObasket 2022! 83-62 Bel canestro di Biligha che chiude la partita. 81-62 Kriisa è l’ultimo a mollare dell’Estonia. Grande prova del numero 44 (20 punti). Ultimo minuto di ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito.appuntamento con lae sarà subito un test importante per valutare l’e le sue ambizioni. Un successo netto degliall’esordio europeo. La partita si è chiusa poco prima dell’intervallo grazie alle triple di Simone Fontecchio, miglior marcatore con 19 punti. Ci sono anche 17 punti per Melli e i 12 di Polonara, che ha preso anche 12 rimbalzi. FINISCE QUI! PRIMADELL’AD EURO! 83-62 Bel canestro di Biligha che chiude la partita. 81-62 Kriisa è l’ultimo a mollare dell’. Grande prova del numero 44 (20 punti). Ultimo minuto di ...

