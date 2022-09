LIVE Italia-Estonia basket, Europei 2022 in DIRETTA: 75-56, vittoria ormai in ghiaccio per gli azzurri (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77-59 Tre liberi di Kitsing. 77-56 Finalmente si sblocca Tonut. Quattro minuti alla fine. 75-56 Arresto e tiro di Mannion, che trova la retina. 73-56 Mannion ruba palla e trova due punti facili al ferro. 71-56 Raieste segna in penetrazione. 71-54 Gigi Datome! Due punti importanti per il capitano azzurro. 69-54 Tass segna due punti del -15. FINISCE IL TERZO QUARTO! L’Italia ha comunque il pieno controllo della partita, nonostante un brutto finale di terzo quarto. 19 per Fontecchio e 17 per Melli. Sono 17 anche per Kriisa. 69-52 Kriisa sulla sirena. 69-50 Arresto e tiro di Datome. Brutto momento offensivo dell’Italia, che non sta segnando da tre minuti. 67-50 Altra tripla estone con Kitsing. 67-47 Tripla di Kriisa per il -20 estone. 67-44 Polonara scappa in contropiede e ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77-59 Tre liberi di Kitsing. 77-56 Finalmente si sblocca Tonut. Quattro minuti alla fine. 75-56 Arresto e tiro di Mannion, che trova la retina. 73-56 Mannion ruba palla e trova due punti facili al ferro. 71-56 Raieste segna in penetrazione. 71-54 Gigi Datome! Due punti importanti per il capitano azzurro. 69-54 Tass segna due punti del -15. FINISCE IL TERZO QUARTO! L’ha comunque il pieno controllo della partita, nonostante un brutto finale di terzo quarto. 19 per Fontecchio e 17 per Melli. Sono 17 anche per Kriisa. 69-52 Kriisa sulla sirena. 69-50 Arresto e tiro di Datome. Brutto momento offensivo dell’, che non sta segnando da tre minuti. 67-50 Altra tripla estone con Kitsing. 67-47 Tripla di Kriisa per il -20 estone. 67-44 Polonara scappa in contropiede e ...

Linkiesta : Dalle ore 18:00 di oggi potrete seguire live su - team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - animaleuropeRMP : RT @ANoiLaParola: ??LIVE, ROMA, CIRCO MASSIMO Anno 2021 muore un cavallo Anno 2022 ?? @enpaonlus @LAVonlus @glfelicetti @NadiaZurlo @OIPAIta… - EmergencyBO : RT @emergency_ong: Con @emgiordana di @atlanteguerre tra poco in diretta per discutere insieme: 'L'Italia ripudia la #guerra?' Seguici in… -