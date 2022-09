LIVE Italia-Estonia basket, Europei 2022 in DIRETTA: 52-33, Simone Fontecchio spacca la partita all’intervallo (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Uno strepitoso Simone Fontecchio ha spaccato la partita a suon di triple. Italia in controllo all’intervallo. 52-33 Due liberi di Polonara. Un secondo alla fine del secondo quarto. 50-33 Il secondo tap in di Pippo Ricci. Un minuto alla fine. 48-33 Palla splendida di Polonara per la schiacciata di Melli. 46-33 ANCORAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! FontecchioOOOOOOOOOO! Un fenomeno al Forum d’Assago. 43-33 SimoneEEEEEEEEE FontecchioOOOOOOOO! Altro stupendo canestro del neo giocatore di Utah. L’Italia torna sul +10. 40-31 FontecchioOOOOOOOOOOO! TRIPLAAAAAA CLAMOROSAAAA! 37-31 Clamoroso canestro in penetrazione di ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO! Uno strepitosohato laa suon di triple.in controllo. 52-33 Due liberi di Polonara. Un secondo alla fine del secondo quarto. 50-33 Il secondo tap in di Pippo Ricci. Un minuto alla fine. 48-33 Palla splendida di Polonara per la schiacciata di Melli. 46-33 ANCORAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!OOOOOOOOOO! Un fenomeno al Forum d’Assago. 43-33EEEEEEEEEOOOOOOOO! Altro stupendo canestro del neo giocatore di Utah. L’torna sul +10. 40-31OOOOOOOOOOO! TRIPLAAAAAA CLAMOROSAAAA! 37-31 Clamoroso canestro in penetrazione di ...

Linkiesta : Dalle ore 18:00 di oggi potrete seguire live su - team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - SportandoIT : L’Italia dilaga prima con Datome e poi con un sublime Fontecchio: 52-33 all’intervallo - fenodf : RT @RadioBonanzaNFL: @fenodf @NetflixIT Noi siamo pronti a fare la live reaction, @NetflixIT in Italia non esistono conoscitori migliori de… -