LIVE Italia-Estonia basket, Europei 2022 in DIRETTA: 12-10, avvio di grande intensità (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-15 Arresto e tiro di Datome. Due minuti alla fine del quarto. 15-15 Tripla di Kotsar e l’Estonia pareggia. 15-12 Arresto e tiro di Joesaar ed Estonia sul -3. 15-10 FONTECCHIOOOOOO! TRIPLAAAAA DA DIECI METRI 12-10 Splendido taglio di Melli e schiacciata del centro azzurro. 10-10 Kotsar ruba palla a Melli e schiaccia da solo. Cinque minuti e mezzo alla fine del primo quarto. 10-8 10-8 Drell risponde dall’arco 10-5 POLONARA! TRIPLAAAA! 7-5 Bel canestro da tre punti di Drell. Italia molto aggressiva e a volte anche troppo come ora con Polonara che sfonda in attacco. 7-2 Rubiamo palla e voliamo in contropiede con l’appoggio al ferro di Melli. 5-2 Subito tripla di Fontecchio. 2-2 Kriisa in sottomano per il pareggio. 2-0 I primi due punti dell’Europeo azzurro sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-15 Arresto e tiro di Datome. Due minuti alla fine del quarto. 15-15 Tripla di Kotsar e l’pareggia. 15-12 Arresto e tiro di Joesaar edsul -3. 15-10 FONTECCHIOOOOOO! TRIPLAAAAA DA DIECI METRI 12-10 Splendido taglio di Melli e schiacciata del centro azzurro. 10-10 Kotsar ruba palla a Melli e schiaccia da solo. Cinque minuti e mezzo alla fine del primo quarto. 10-8 10-8 Drell risponde dall’arco 10-5 POLONARA! TRIPLAAAA! 7-5 Bel canestro da tre punti di Drell.molto aggressiva e a volte anche troppo come ora con Polonara che sfonda in attacco. 7-2 Rubiamo palla e voliamo in contropiede con l’appoggio al ferro di Melli. 5-2 Subito tripla di Fontecchio. 2-2 Kriisa in sottomano per il pareggio. 2-0 I primi due punti dell’Europeo azzurro sono ...

Linkiesta : Dalle ore 18:00 di oggi potrete seguire live su - team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - PianetaBasketIT : LIVE Italia vs Estonia, diretta testuale | EuroBasket 2022 - zazoomblog : LIVE – Italia-Estonia 0-0 Europei 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Italia-Estonia #Europei #basket -