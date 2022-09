L'Italia risparmia sull'energia, ecco il piano di Cingolani (Di venerdì 2 settembre 2022) Per lo Stato e per i cittadini Italiani la parola chiave della prossima stagione autunno - inverno e' risparmio di energia. E andando incontro al freddo, il riscaldamento sara' protagonista della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Per lo Stato e per i cittadinini la parola chiave della prossima stagione autunno - inverno e' risparmio di. E andando incontro al freddo, il riscaldamento sara' protagonista della ...

gazzettamodena : L'Italia risparmia sull'energia, ecco il piano Cingolani Termosifoni giù di 2 gradi e 2 ore di accensione in meno - infoitinterno : L'Italia risparmia sull'energia: i termosifoni 2 gradi in meno e spenti prima - Fil_Z_1 : #DrittoeRovescio Togliamo 4000€ che sono in più nelle pensioni di 5000€ dei politici. Quanto si risparmia? L'EU luc… - palermo24h : L’Italia risparmia sull’energia: i termosifoni 2 gradi in meno e spenti prima - voceditalia : L’Italia risparmia sull’energia, ecco il piano Cingolani -