Lista Champions Juve, le scelte di Allegri: ecco chi è stato escluso

Lista Champions Juve: ecco chi è stato escluso da Massimiliano Allegri per partecipare ai gironi europei

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso nota la Lista Champions per i gironi. Presente Federico Chiesa nell'elenco dei giocatori, mentre è stato escluso il brasiliano Kaio Jorge. Miretti, Soulé, Da Graca, Garofani e Fagioli inseriti invece nella Lista B.

