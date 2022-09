Letta: 'Se la destra vince porta indietro il Paese'. Meloni: 'pronta per Palazzo Chigi' (Di venerdì 2 settembre 2022) - Ai ministri il Premier in carica per gli affari correnti ha dettato la nuova tabella di marcia per centrare gli obiettivi del Pnrr entro ottobre Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 settembre 2022) - Ai ministri il Premier in carica per gli affari correnti ha dettato la nuova tabella di marcia per centrare gli obiettivi del Pnrr entro ottobre

matteosalvinimi : -24 al voto. #Credo che assurda campagna della sinistra al grido di 'fascismo' e 'destra pericolosa' non spaventi n… - CarloCalenda : Salvini non è nel PPE e io sono in @RenewEurope (liberali). Titoli stravaganti per provare a far credere ai lettori… - sbonaccini : Più di mille persone ieri sera all’apertura della festa de l’Unita’ a Modena assieme ad Enrico Letta ???? Siamo l’un… - Avv_Mant : @Filippo_Rossi @CarloCalenda @Azione_it @ItaliaViva Un po’ come Lei, di destra, Rosato, ex PD, e Calenda… che è Cal… - PiaggioGarelli : RT @RamaNefru: #Letta minaccia: 'L'Italia rischia di avere il governo più a destra di sempre' Mi fa più paura uno che mi vuole prendere an… -

Letta: 'Se la destra vince porta indietro il Paese'. Meloni: 'pronta per Palazzo Chigi' - Ai ministri il Premier in carica per gli affari correnti ha dettato la nuova tabella di marcia per centrare gli obiettivi del Pnrr entro ottobre

Elezioni, ultime news di oggi. Salvini: Dl da 30 mld o macerie. Letta: Partita aperta LIVE Sul caos energia la leader di FdI dà la colpa a Bruxelles. 'Niente scostamento di bilancio', ribadisce Letta, mentre Conte bolla come 'insidiosa' l'agenda Draghi. Renzi: 'Destra pericolosa per l'economia'. Termosifoni giù fino a 2 gradi e accesi di meno: da ottobre il piano Cingolani sul risparmio del ...

Letta sferza il M5S: "Progressisti non ci si inventa"

Elezioni: Letta, 'a destra il passato, loro ci hanno portato alla bancarotta nel 2011' Roma, 2 set. (Adnkronos) - "È il tempo della transizione ecologica e digitale. Facciamo proposte radicali per gestire le trasformazioni del lavoro e dello sviluppo, che può essere solo ..."