Letta: "La destra non ha già vinto, gli indecisi sono al 40%. Siamo primi tra gli under 35" (Di venerdì 2 settembre 2022) "i giovani non hanno ancora deciso cosa andare a votare, è una partita tutta da giocare". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in risposta alle dichiarazioni di Matteo Salvini che si è detto sicuro della sconfitta del Partito democratico alle elezioni del 25 settembre. "Ci sono tre settimane davanti in cui gli indecisi sono al 40%", ha detto Letta dopo l'incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ribadendo che l'esito del voto non è scritto, nonostante la coalizione da lui guidata abbia ormai quasi 20 punti di svantaggio rispetto alla destra. "Come si è visto anche in tante altre elezioni nel nostro paese, sono le ultime settimane quelle decisive motivo per il quale le voglio cominciare da Milano accanto a un'esperienza così positiva, come quella di ...

matteosalvinimi : -24 al voto. #Credo che assurda campagna della sinistra al grido di 'fascismo' e 'destra pericolosa' non spaventi n… - CarloCalenda : Salvini non è nel PPE e io sono in @RenewEurope (liberali). Titoli stravaganti per provare a far credere ai lettori… - sbonaccini : Più di mille persone ieri sera all’apertura della festa de l’Unita’ a Modena assieme ad Enrico Letta ???? Siamo l’un… - prilbius58 : @EnricoLetta @PD_Lombardia @PdMilano @SilviaRoggiani @Vpeluffo @CottarelliCPI @pdnetwork @sandrazampa… - francoliver2 : RT @RamaNefru: #Letta minaccia: 'L'Italia rischia di avere il governo più a destra di sempre' Mi fa più paura uno che mi vuole prendere an… -