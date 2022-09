borghi_claudio : @sbonaccini No, ha contribuito a controllare che non faceste troppi danni tipo quando vi divertivate a stare da sol… - Rinaldi_euro : Enrico Letta 28 accordi con Putin… - CarloCalenda : Avet definito Conte nell’ordine: “burattino di Salvini, “ punto di riferimento dei progressisti” e “per noi c’è so… - ta_piero : RT @matteorenzi: Letta sempre più in difficoltà inizia a mentire: chi vota terzo polo, vota Meloni. Breve ripasso. Chi vota Terzo Polo vota… - PieraBelfanti : Letta: “Con il trattamento Renzi il Pd ha rischiato di sparire” -

19.15 Calenda - Renzi: terzo polo è voto utile "Adico: ricordati da che storia vieni,non è così schematica BerlinguerAlmirante. In Italia c'era ... Renzi,in alleanzaCalenda,sostiene: "Siamo l'...... il segretario Enricoha fatto visita a PizzAut, pizzeria in cui lavorano ragazzi autistici. Un'occasione per ringraziare l'ideatore Nico Acampora chela sua battaglia 'ha acceso i ...VOLTURARA APPULA (FOGGIA) - "Non abbiamo accettato ammucchiate con chiunque pur di presentarci con un cartello elettorale". Lo ha detto il leader del M5S ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...