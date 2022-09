Leonardo DiCaprio, la vita da single è già finita: ecco chi è Maria, la nuova fiamma della star (Di venerdì 2 settembre 2022) La vita da single di Leonardo DiCaprio pare già essere finita. La notizia della rottura, dopo 4 anni di relazione, con Camila Morrone non ha fatto in tempo a fare il giro del web e a far infiammare il gossip, che la star di Hollywood si è fatto paparazzare in compagnia della nuova fiamma, Maria Beregova. Leonardo DiCaprio è stato «pizzicato» dal Daily Mail a Saint Tropez con la modella ucraina 22enne Maria Beregova. La giovane modella, cresciuta in Svizzera, attualmente vive a Londra e studia per rilevare l’azienda farmaucetica di famiglia. A quanto pare, le foto del loro incontro risalirebbero allo ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 2 settembre 2022) Ladadipare già essere. La notiziarottura, dopo 4 anni di relazione, con Camila Morrone non ha fatto in tempo a fare il giro del web e a far inre il gossip, che ladi Hollywood si è fatto paparazzare in compagniaBeregova.è stato «pizzicato» dal Daily Mail a Saint Tropez con la moucraina 22enneBeregova. La giovane mo, cresciuta in Svizzera, attualmente vive a Londra e studia per rilevare l’azienda farmaucetica di famiglia. A quanto pare, le foto del loro incontro risalirebbero allo ...

zazoomblog : Leonardo DiCaprio la vita da single è già finita: ecco chi è Maria la nuova fiamma della star - #Leonardo #DiCaprio… - etternoduro : Tra 20 giorni comincia ufficialmente l'ultimo anno che ho a disposizione per essere la lei di Leonardo DiCaprio - JamesWa38050378 : @2020mediagb Leonardo DiCaprio style - 404T2K : According to Leonardo Dicaprio, apparently. - Timsah420 : RT @SaadetArg: Con Kemal, Leonardo Dicaprio un poroto jsjs QUE CULPA TIENE MELIHA #Cukur -