Leeds United | ufficiale l’acquisto di Gnonto | allo Zurigo 4 | 5 milioni più bonus

(Di venerdì 2 settembre 2022) Wilfriedè un nuovo giocatore del. Il talento italiano, che non ha ancora compiuto 19 anni, lascia lo(che conserva una percentuale sulla rivendita) e si trasferisce in Premier League a titolo definitivo. Trasferimento che si è concretizzato proprio all’ultimo minuto, con ilche ha sborsato 4,5di euro piùper assicurarsi il cartellino di. Dopo le giovanili dell’Inter e l’esperienza in Svizzera, tutto pronto dunque per una nuova avventura per Wilfried. SportFace.

14 Willy Gnonto vola in Premier League . L'attaccante azzurro, campione di Svizzera con lo Zurigo nell'ultima stagione, va a giocare in Inghilterra con il. L'operazione è stata chiusa dai due club sulla base di 4 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. EX INTER - Il classe 2003 di Verbania era passato allo Zurigo nel 2020, dopo l'...Alla fine, dopo tantissime suggestioni, il talento italiano Wilfried Gnonto trova una squadra e si accasa al, squadra di Premier League. Si tratta di un salto enorme dal campionato svizzero a quello inglese, un banco di prova enorme per un ragzzo di 18 anni che, dopo aver fatto vedere ottime ... Calcio: Gnonto lascia Zurigo per il Leeds United - Ultima Ora Wilfried Gnonto è un nuovo giocatore del Leeds United. Il talento italiano lascia lo Zurigo e si trasferisce in Premier League a titolo definitivo.