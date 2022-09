L'economia dell'Italia corre e fa meglio degli altri paesi: il Pil continua a salire (Di venerdì 2 settembre 2022) L'Italia corre, accelerando ancora un po', aspettando il grande freddo di un inverno con meno gas, forse per niente. Nel secondo trimestre del 2022 il Prodotto interno lordo è aumentato dell'1,1% rispetto al trimestre precedente e del 4,7% nei confronti del secondo trimestre del 2021. Secondo l'Istat «si tratta di stime lievemente al rialzo rispetto alla stima preliminare dello scorso 29 luglio» che «mostrava un aumento congiunturale dell'1% e tendenziale del 4,6%». Un allungo, dunque, c'è stato. E che l'Italia stia facendo meglio di altre economie lo dicono sempre i numeri. Nel medesimo periodo, il Pil è infatti diminuito in termini congiunturali dello 0,1% negli Stati Uniti mentre è aumentato dello 0,5% in Francia ed è rimasto ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022) L', accelerando ancora un po', aspettando il grande freddo di un inverno con meno gas, forse per niente. Nel secondo trimestre del 2022 il Prodotto interno lordo è aumentato'1,1% rispetto al trimestre precedente e del 4,7% nei confronti del secondo trimestre del 2021. Secondo l'Istat «si tratta di stime lievemente al rialzo rispetto alla stima preliminareo scorso 29 luglio» che «mostrava un aumento congiunturale'1% e tendenziale del 4,6%». Un allungo, dunque, c'è stato. E che l'stia facendodi altre economie lo dicono sempre i numeri. Nel medesimo periodo, il Pil è infatti diminuito in termini congiunturalio 0,1% negli Stati Uniti mentre è aumentatoo 0,5% in Francia ed è rimasto ...

