Le terribili immagini della moto in impennata che ha travolto e ucciso Elvira Zriba

Elvira Zriba è morta a 34 anni nella notte tra domenica e lunedì scorsi travolta da una moto in impennata sul lungomare Caracciolo a Napoli. Alla guida del mezzo di grossa cilindrata (non di sua proprietà), un giovane che abita a Frattamaggiore, nel Napoletano, privo di patente, che adesso è stato identificato e denunciato a piede libero dalla Polizia municipale di Napoli, coordinata dalla Procura, per omicidio colposo aggravato. Nelle scorse ore, sono state diffuse sul web da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi della Campania, le terribili immagini dell'impatto.

