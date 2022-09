“Le stava sparando in faccia”. Paura per la famosa politica, attentato fallito: la pistola si inceppa (Di venerdì 2 settembre 2022) attentato fallito a Cristina Kirchner. Un uomo ha tentato di spararle sul volto mentre usciva dalla macchina. Siamo a Buenos Aires, tutto è successo in un istante. A trasmettere l’agghiacciante momento, diversi canali televisivi di tutto il mondo. Si vede chiaramente una persona che mira alla testa della donna mentre scende dall’auto che l’ha accompagnata a casa nel quartiere Recoleta di Buenos Aires. C’è d adire che l’uomo si era avvicinato alla Kirchner in mezzo alla folla, in attesa per salutarla e chiederle un autografo. A confermare il tutto, oltre ai servizi di sicurezza, il presidente Alberto Fernandez. Lo stesso ha rivelato che l’attentatore, un cittadino brasiliano di 35 anni, “ha premuto il grilletto” contro la 69enne “ma il colpo non è partito”. L’attentatore, come riporta Gaucho News, è stato prontamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 settembre 2022)a Cristina Kirchner. Un uomo ha tentato di spararle sul volto mentre usciva dalla macchina. Siamo a Buenos Aires, tutto è successo in un istante. A trasmettere l’agghiacciante momento, diversi canali televisivi di tutto il mondo. Si vede chiaramente una persona che mira alla testa della donna mentre scende dall’auto che l’ha accompagnata a casa nel quartiere Recoleta di Buenos Aires. C’è d adire che l’uomo si era avvicinato alla Kirchner in mezzo alla folla, in attesa per salutarla e chiederle un autografo. A confermare il tutto, oltre ai servizi di sicurezza, il presidente Alberto Fernandez. Lo stesso ha rivelato che l’re, un cittadino brasiliano di 35 anni, “ha premuto il grilletto” contro la 69enne “ma il colpo non è partito”. L’re, come riporta Gaucho News, è stato prontamente ...

nazariopesce_ : @Mov5Stelle Onestamente ci mancavate. EV stava sparando troppe cazzat* da sola. Bentornata all'antiscienza. Conte è… - gabriellaneri4 : RT @ldibartolomei: Nel bresciano una gurdia giurata che stava sparando ai cartelli stradali per noia ha ferito gravemente un bambino https:… - Marco1999Busa : RT @angelo_falanga: Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti non ha escluso che le forze armate ucraine stessero sparando vicino al t… - crucco73 : RT @angelo_falanga: Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti non ha escluso che le forze armate ucraine stessero sparando vicino al t… - AseroGiovanna : RT @angelo_falanga: Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti non ha escluso che le forze armate ucraine stessero sparando vicino al t… -