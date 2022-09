Le serie tv e i film da vedere su Netflix a settembre 2022 (Di venerdì 2 settembre 2022) Su Netflix le serie tv in uscita nel mese del back to school o del rientro in generale seguono due diktat: qualche ritorno attesi e molte novità. Infatti settembre si apre con la quinta stagione di Skam Italia, e a proposito di titoli di richiamo, arriva anche la nuova stagione di Cobra Kai e Dynasty (entrambe al quinto capitolo). Sempre tra le serie Original, arriva anche la seconda stagione della fortunata Fate: The Winx Saga, insieme ad altri titoli di ritorno. Molte, invece le novità in uscita, composte anche da docuserie di stampo true crime, storico e di attualità, e non mancano nemmeno i reality show. Tra i titoli di serie tv del mese in streaming, ce n’è davvero per tutti i gusti (e generi). Da Il diavolo in Ohio, thriller con rimandi alle sette religiose, a Narcosantos, nuovo ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 settembre 2022) Suletv in uscita nel mese del back to school o del rientro in generale seguono due diktat: qualche ritorno attesi e molte novità. Infattisi apre con la quinta stagione di Skam Italia, e a proposito di titoli di richiamo, arriva anche la nuova stagione di Cobra Kai e Dynasty (entrambe al quinto capitolo). Sempre tra leOriginal, arriva anche la seconda stagione della fortunata Fate: The Winx Saga, insieme ad altri titoli di ritorno. Molte, invece le novità in uscita, composte anche da docudi stampo true crime, storico e di attualità, e non mancano nemmeno i reality show. Tra i titoli ditv del mese in streaming, ce n’è davvero per tutti i gusti (e generi). Da Il diavolo in Ohio, thriller con rimandi alle sette religiose, a Narcosantos, nuovo ...

