sportli26181512 : Le pagelle degli arbitri: bene Fourneau e Ayroldi: 6,5. Male Aureliano e Di Bello: 5: Le pagelle degli arbitri: ben… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? RUBRICA #LBDV- Diamo i voti al #Napoli ? Passo falso degli azzurri che pareggiano al #Maradona contro il #Lecce #… - GoldelNapoli : RT @russotony79: Napoli-Lecce, le pagelle degli azzurri - LeBombeDiVlad : ?? RUBRICA #LBDV- Diamo i voti al #Napoli ? Passo falso degli azzurri che pareggiano al #Maradona contro il #Lecce… - infoitsport : Udinese-Fiorentina 1-0, LE PAGELLE DEGLI AVVERSARI: Venuti horror, Cabral non pervenuto -

Ecco le valutazioni della Gazzetta alle direzioni delle gare della quarta giornata di campionato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta ...Davanti Kostic, Di Maria e Milik per dare profondità a alternative ad Allegri, la Juventus si è rinforzata pur abbassando il monte ingaggi, grazie agli addiisvincolati Dybala, Bernardeschi e ...Cala il sipario sul calciomercato. Tra le big c'è chi si è ben comportato e chi ha perso qualche occasione. Tra i principali cinque campionati europei, la nostra serie A è ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...