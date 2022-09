Le acconciature capelli di Venezia 79 sono una scultura (Di venerdì 2 settembre 2022) Le acconciature capelli di Venezia 79 sembrano sfoggiare una disciplina quasi militaresca. Intrecci che trasmettono forza, per sfidare la gravità e librasi verso l’alto, ma anche per rimanere saldamente ancorati alla nuca. Non solo scultorea solidità, però, perché le pettinature del red carpet di Venezia 2022 sanno raccontare un ritorno a una dolcezza più classica. Protagonista assoluto del red carpet, infatti, è lo chignon, in tutte le sue varianti. A sfilare, infatti, sono soprattutto intrecci, ciocche arrotolate e torchon, una combinazione fondamentale per dare corpo all’acconciatura. Barbara Palvin e Kelsey Merritt, ad esempio, optano per pettinature alte, l’una futuristica, l’altra principesca, mentre Rocío Muñoz Morales e Catherine Poulain scelgono raccolti bassi più composti, che sfiorano la ... Leggi su amica (Di venerdì 2 settembre 2022) Ledi79 sembrano sfoggiare una disciplina quasi militaresca. Intrecci che trasmettono forza, per sfidare la gravità e librasi verso l’alto, ma anche per rimanere saldamente ancorati alla nuca. Non solo scultorea solidità, però, perché le pettinature del red carpet di2022 sanno raccontare un ritorno a una dolcezza più classica. Protagonista assoluto del red carpet, infatti, è lo chignon, in tutte le sue varianti. A sfilare, infatti,soprattutto intrecci, ciocche arrotolate e torchon, una combinazione fondamentale per dare corpo all’acconciatura. Barbara Palvin e Kelsey Merritt, ad esempio, optano per pettinature alte, l’una futuristica, l’altra principesca, mentre Rocío Muñoz Morales e Catherine Poulain scelgono raccolti bassi più composti, che sfiorano la ...

LT38 : RT @vogue_italia: Festival di Venezia 2022: direttamente dal red carpet, ecco i più bei beauty look e le acconciature da copiare ora viste… - favoliere_pu : @hipsterdelcazzo Si ma quelli che i capelli ce li hanno non sfoggiano 'ste merdate di acconciature - laRoyalBlood_ : Però un piccolo appunto ma non molto importante: quelli che le facevano i capelli e si occupavano delle acconciatur… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Festival di Venezia 2022: direttamente dal red carpet, ecco i più bei beauty look e le acconciature da copiare ora viste… - Megliodasola : RT @LuluMyy_B: Ho bisogno del vostro aiuto!ho una cerimonia e non so come fare i capelli (fai da te) perché sono abbastanza corti e i ricci… -