Lazio-Napoli, Spalletti: “Sfidiamo una squadra forte, dobbiamo competere per l’alta classifica” (Di venerdì 2 settembre 2022) “La Lazio fa una pressione continua, chiude bene gli spazi, dobbiamo essere bravi a trovare i vuoti che lasciano. Domani incontreremo una squadra che ha il nostro valore, vedremo chi sarà più bravo nei novanta minuti”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di campionato all’Olimpico contro i biancocelesti dell’ex Maurizio Sarri. “Raspadori? E’ un calciatore duttile che sa tenere bene la palla, e in questo calcio può ricoprire più ruoli”, ha assicurato l’allenatore dei partenopei in conferenza stampa. Pochi dubbi sul futuro: “Sono felicissimo di essere l’allenatore del Napoli, le mie ambizioni sono di un livello che non so se altri possono arrivarci. Io faccio ciò che mi è richiesto, se non sono gradito a tutti (ride, ndr), la mia ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) “Lafa una pressione continua, chiude bene gli spazi,essere bravi a trovare i vuoti che lasciano. Domani incontreremo unache ha il nostro valore, vedremo chi sarà più bravo nei novanta minuti”. Queste le dichiarazioni del tecnico del, Luciano, alla vigilia della sfida di campionato all’Olimpico contro i biancocelesti dell’ex Maurizio Sarri. “Raspadori? E’ un calciatore duttile che sa tenere bene la palla, e in questo calcio può ricoprire più ruoli”, ha assicurato l’allenatore dei partenopei in conferenza stampa. Pochi dubbi sul futuro: “Sono felicissimo di essere l’allenatore del, le mie ambizioni sono di un livello che non so se altri possono arrivarci. Io faccio ciò che mi è richiesto, se non sono gradito a tutti (ride, ndr), la mia ...

Gazzetta_it : Il pagellone del mercato: Juve e Roma da 8! Toro, Milan e Napoli, 7. L'Inter... #SerieA - Guillaumemp : Les notes du mercato #SerieA par la GdS : Juve : 8 Roma : 8 Milan : 7,5 Napoli : 7,5 Torino : 7,5 Inter : 7 Fiore… - SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - LuceverdeRoma : [AGG] ?? #Autostrade #Incidente – A1 Roma Napoli ? TRAFFICO NON PIU' BLOCCATO tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Bivio… - DAZN_IT : 'Felicissimo di essere ancora l'allenatore del #Napoli'. #Spalletti in conferenza alla vigilia della #Lazio: 'Biso… -