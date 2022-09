Lazio-Napoli | Spalletti nuova rivoluzione | sei cambi

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 2 settembre 2022) Lucianodecide diare la formazione delche gioca con la. Seiper l’allenatore che mette Raspadori in panchina. Il primo maxi turnover andato in scena con il Lecce non ha dato i frutti sperati. La formazione azzurra non ha giocato bene con i salentini, che anzi, hanno contenuto molto bene le offensive degli azzurri con un Osimhen troppo solo in attacco ma anche impreciso nelle poche palle che ha avuto a disposizione., la probabile formazione con laCosìtorna al recente passato e accantona per il momento il 4-2-3-1 che però può essere riproposto durante la partita. Di fronte ci sarà ladi Sarri, squadra che sta facendo molto bene in questo avvio di campionato. Secondo ...