Lazio-Napoli, Spalletti in conferenza stampa: canale, orario e diretta tv e streaming (Di venerdì 2 settembre 2022) Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Napoli: ecco le informazioni su diretta tv e streaming, orario e canale. Tutto pronto per le parole dell’allenatore partenopeo, che presenterà i temi della partita contro i biancocelesti, una delle sfide chiave di questo inizio di stagione. Fondamentale dunque trovare un risultato positivo, se possibile una vittoria, dopo i due pareggi. Appuntamento da Castel Volturno alle ore 14 di venerdì 2 settembre, diretta tv possibile su Sky Sport 24, diretta streaming eventualmente su Sky Go. La diretta radio sarà garantita da Radio Kiss Kiss Napoli e anche in streaming gratis ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Lucianoparlerà inalla vigilia di: ecco le informazioni sutv e. Tutto pronto per le parole dell’allenatore partenopeo, che presenterà i temi della partita contro i biancocelesti, una delle sfide chiave di questo inizio di stagione. Fondamentale dunque trovare un risultato positivo, se possibile una vittoria, dopo i due pareggi. Appuntamento da Castel Volturno alle ore 14 di venerdì 2 settembre,tv possibile su Sky Sport 24,eventualmente su Sky Go. Laradio sarà garantita da Radio Kiss Kisse anche ingratis ...

Gazzetta_it : Il pagellone del mercato: Juve e Roma da 8! Toro, Milan e Napoli, 7. L'Inter... #SerieA - Guillaumemp : Les notes du mercato #SerieA par la GdS : Juve : 8 Roma : 8 Milan : 7,5 Napoli : 7,5 Torino : 7,5 Inter : 7 Fiore… - SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - ForzaVCG : @CrazyJeany Premesso che non amo il fantacalcio.. in difesa prenderei giocatori di Roma Atalanta Lazio Napoli squad… - FabioOffreda : RT @sscnapoli: ??? #LazioNapoli sarà diretta dall’arbitro Sozza di Seregno. -