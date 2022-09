Lazio-Feyenoord: la trasferta è vietata agli olandesi: ‘Divieto di entrare all’Olimpico’ (Di venerdì 2 settembre 2022) Erano arrivati a Roma nel 2015 per seguire la partita della loro squadra del cuore, il Feyenoord. Ma non si erano certo limitati ai cori e al tifo. No, avevano distrutto la fontana della Barcaccia, nel cuore della Capitale, tra lanci di bottiglie e auto danneggiate. Giorni terribili, un episodio segnato dalla violenza, tra fumogeni, bombe carta e un’intera città in preda al terrore e al panico, sotto scacco dei tifosi olandesi. Che poi sono stati condannati con pene fino ai 4 anni. Ora, a distanza di tempo, la Lazio dovrà sfidare il Feyenoord e l‘8 settembre è in programma la partita di coppa Uefa nella Capitale. Ma il prefetto non ha dubbi: lo Stadio Olimpico deve essere interdetto ai tifosi olandesi, per loro la trasferta è vietata. Cosa ha deciso il prefetto Per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Erano arrivati a Roma nel 2015 per seguire la partita della loro squadra del cuore, il. Ma non si erano certo limitati ai cori e al tifo. No, avevano distrutto la fontana della Barcaccia, nel cuore della Capitale, tra lanci di bottiglie e auto danneggiate. Giorni terribili, un episodio segnato dalla violenza, tra fumogeni, bombe carta e un’intera città in preda al terrore e al panico, sotto scacco dei tifosi. Che poi sono stati condannati con pene fino ai 4 anni. Ora, a distanza di tempo, ladovrà sfidare ile l‘8 settembre è in programma la partita di coppa Uefa nella Capitale. Ma il prefetto non ha dubbi: lo Stadio Olimpico deve essere interdetto ai tifosi, per loro la. Cosa ha deciso il prefetto Per ...

