Lavoro | Fratoianni | ' continua strage Stato e indifferenza politica | me ne vergogno'

(Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - “Oggi il terzo morto in Lombardia in una settimana, mentre a Verona ci sono 2 feriti in condizioni gravissime. Finora nel 2022 abbiamo ben 569 omicidi suluna vera e propriadinell'della. E di questo me ne”. Lo scrive su Twitter Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra.

Roma, 2 set. (Adnkronos) – "Oggi il terzo morto in Lombardia in una settimana, mentre a Verona ci sono 2 feriti in condizioni gravissime. Finora nel 2022 abbiamo ben 569 omicidi sul lavoro. Continua una vera e propria strage di Stato nell'indifferenza della politica. E di questo me ne vergogno". "Il lavoro in questi anni è stato abbandonato, anzi le leggi sono state fatte contro il lavoro. L'astensionismo, purtroppo, tra i lavoratori sarà elevato e la rabbia porterà chi vota a scegliere la destra".